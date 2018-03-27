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Лето в марте: аномальный зной накрыл Армению
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Лето в марте: аномальный зной накрыл Армению 

Мир24 1 час назад
Зима без осадков, ранняя весна и даже наступление лета. Погода в Армении преподносит сюрпризы каждый день. Сегодня столбики термометров в столице покажут +20, на юге республики +25. Кто рад жаре больше всего, узнала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Уличным музыкантам из Эквадора много времени на разогрев публики не нужно. На улице +20, и горожане наслаждаются ритмами древнеиндейской музыки.
«Сейчас в России и Европе холодно, собрать людей на улице вряд ли удастся. Поэтому мы решили приехать в Ереван. Но в конце марта на летнее тепло уж никак не рассчитывали», — отметил музыкант Франциско Мальдонадо Гуахан.
Томас Кулдсеп из Эстонии. Когда покупал путевку, знал: в Армении будет тепло. Но к такой жаре оказался не готов, как и многие туристы в его группе. «В Эстонии сейчас лежит снег», — отметил он.
«У нас были куртки, пальто, но мы все это оставили в автобусе. Такая погода в конце марта — это удивительно, это большая редкость. Это лето. В России это лето», — отметила студентка из России Екатерина Петрова.
С повышением температуры, увеличился спрос на прохладительные напитки и мороженое. Как правило, производство на полную мощность запускают только в конце апреля. Но природа внесла свои коррективы — и десятки сортов вафельных стаканчиков, эскимо и фруктового льда уже на прилавках магазинов. «В этом году мы производим мороженое с натуральной фруктовой и ягодной начинкой. Думали запустить эту линию летом, а пришлось в конце марта», — указал начальник производственного цеха Джаник Енгоян.
Резких скачков температуры, по прогнозам синоптиков, не будет. В конце недели пройдут дожди. Их так ждут аграрии всей страны.
В последний раз такой теплый март в Армении был почти пятьдесят лет назад.
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