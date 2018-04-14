Ещё
В Алтайском крае количество подтопленных участков снизилось до 95
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае количество подтопленных участков снизилось до 95 

ТАСС 14 апреля 2018
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Паводковые воды отступили от 36 участков в Алтайском крае, сейчас подтопленными остаются 95 приусадебных хозяйств, сообщили в субботу в главке МЧС по региону.
"Подтоплены восемь частных домов — ранее их было три, 95 приусадебных участков в пяти муниципальных образованиях 13 населенных пунктов Бийского, Каменского, Краснощековского, Первомайского, Чарышского районов. Новых подтоплений пока нет, но ситуация на контроле, работа спасателей в территориях, подвергавшихся подтоплению, продолжается", — сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала паводка в Алтайском крае подтоплению подвергались 115 населенных пунктов. Более 1,4 тыс. спасателей продолжают оказывать помощь населению: откачивают воду, помогают проводить уборку на улицах.
14 апреля ожидается ухудшение погоды — дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с. Сильные осадки могут спровоцировать интенсивное таяние снега и разлив малых рек.
Как отмечают в администрации региона, в ближайшие сутки ожидается положительная динамика уровней в реках, но в дальнейшем подъем может замедлиться из-за похолодания.
ТАСС: последние новости
На Алтае ликвидировали опасный ледовый затор на реке Чумыш благодаря взрывным работам Паводковая ситуация в регионах ПФО остается непростой На востоке Москвы зафиксировали однократные превышения нормы по сероводороду
Комментарии  Ещё 89 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ464
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ19
Эксперты обрадовали россиян182
«Весь мир должен учиться у Украины»52
Китай бросил вызов США263
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение