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Причиной «грязного дождя» в Ростовской области могла стать пыль из Африки
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Причиной «грязного дождя» в Ростовской области могла стать пыль из Африки 

ТАСС 1 час назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. «Грязный дождь», который прошел в некоторых районах Ростовской области в субботу, вероятно, был с африканской пылью. Такое мнение высказала ТАСС заместитель начальника Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Ларина.
"Его [песок] где-то с Северной Африки воздушная масса подхватила, перенесла, здесь он конденсировался и выпал в виде осадков. Когда цветные осадки — это точно не на этой территории формируется, это всегда глобальный перенос. Это связано, скорее всего, с пыльными бурями, которые были на Средиземноморье. У нас как раз направление ветра в тропосфере было с той стороны и с Северной Африки", — пояснила она.
По ее словам, такие явления для здоровья людей опасности не представляют. На территории Краснодарского края и Ростовской области «грязные осадки» выпадали и ранее. «Для экологической ситуации и для здоровья людей опасности не представляют, все службы мы оповестили об этом на Кубани. В Ростовской области не было такого явления массового, очень кратковременное явление, буквально несколько минут, и снег пошел белый. Но у нас такие случаи бывают, и в Ростовской области, и на Кубани, чаще всего», — добавила она.
"Грязные дожди" в России и Абхазии
Ранее о подобных явлениях сообщали жители Краснодарского края и Абхазии. На горнолыжных курортах сочинской Красной Поляны трассы покрылись слоем желтого песка, но на их работе это серьезно не отразилось. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, пылевые облака прошли от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. Воздушные массы продолжат движение на северо-восток.
Жители Адыгеи ранее обратились в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, могут ли желтые осадки быть опасны для здоровья. Специалисты ведомства выяснили, что в воздухе содержится мелкодисперсная пыль с элементами песка — вероятно, частицы являются отголоском песчаной бури, прошедшей на побережье Средиземного моря.
По информации гидрометцентра Ставропольского края, о «цветных осадках» сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе. Сейчас метеорологи изучают явление. Предварительно, опасности для людей осадки не представляют. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями машин, покрытых снегом с песком.
Как сообщил ранее ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, воздушные массы, которые несут песок из Северной Африки и привели к «грязным дождям» на юге России и Северном Кавказе, уйдут с территории РФ в течение суток.
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