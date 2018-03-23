Москва встречает весну: как коммунальщики отмывают столицу

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости Мария Антонова . Московские коммунальщики, несмотря на затянувшиеся холода, начали подготовку к традиционному месячнику весеннего благоустройства. В пятницу работники ГУП «Москоллектор» помыли вентиляционные сооружения в самом центре столицы, а сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» почистили дорожные знаки и боролись со слежавшимся снегом на Манежной площади. Помимо этого, столичные службы продолжают борьбу с сугробами, образовавшимися после аномальных снегопадов этой зимой.

Корреспондент РИА Новости побывала как в центре столицы, так и в отдаленные районах города, чтобы выяснить, как коммунальные службы Москвы справляются с оставшимися сугробами и готовятся встретить долгожданную весну.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума в мэрии сообщил, что в Москве с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству, в рамках которого 14 и 21 апреля пройдут субботники.

Вице-мэр рассказал, что в ходе этих мероприятий в порядок приведут городские и внутридворовые территории, где будет убран мусор, обустроены цветники, расчищены газоны и приведены в порядок детские и спортивные площадки. Также будут промыты и покрашены цоколи и фасады зданий, отремонтированы входные двери, козырьки и лестницы, порядок будет наведен в подвалах и на чердаках. Кроме того, в рамках месячника отремонтируют дороги, обновят дорожную разметку, покрасят дорожные ограждения и остановки. Также будут промыты витрины предприятий торговли, благоустроены территории предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, в надлежащий вид приведут территории строительных объектов.

"Посейдон"

Как рассказал замначальника службы автотранспорта ГУП «Москоллектор» Александр Кочетов, вентиляционные сооружения коммунальщики чистят с помощью спецавтомобиля, в котором находится «Посейдон» — аппарат для очистки и восстановления вентиляционных сооружений, фасадов зданий и других строительных объектов.

"Очистка производится с помощью напора воды под высоким давлением, до 400 бар. Машина также снабжена двумя емкостями для воды объемом 1 тысяча литров каждый, что позволяет производить работы автономно от стационарных источников воды в течение нескольких часов. На автомобиле, как правило, работают два оператора, обученные работники, которые и производят очистку", — рассказал он, показав на желто-красный фургон.

Как добавил Кочетов, при работах используется обычная вода без каких-либо примесей, так как они могут негативно сказаться на поверхности объектов, которые чистят коммунальщики. На один объект, в зависимости от степени загрязненности, отводится по 5-10 минут. Помимо этого, баки «Посейдона» могут разогревать воду до 100 градусов, а значит, шахты можно мыть даже при минусовых температурах.

"Это очень важно, потому что в Москве всего 15 тысяч вентиляционных сооружений, и у них у каждого есть вентиляционные шахты, которые необходимо очищать зимой от снега, а когда он тает — от грязи. В Москве ходит очень много людей, они сорят, оставляют стаканчики… Конечно, сооружения должны выглядеть хорошо, красиво, особенно среди знаковых зданий центра Москвы", — рассказали сотрудники «Москоллектора».

По их словам, в день «Посейдон» обрабатывает от 30 до 50 шахт в зависимости от дорожной ситуации в столице, а всего таких машин на балансе «Москоллектора» три. «Автомобиль используется ежедневно, чистим мы практически каждый день, потому что в Москве действительно очень много объектов. Всего протяженность канализационных коллекторов в Москве — более 770 километров», — говорит Кочетов.

Кроме того, рассказывают сотрудники «Москоллектора», у аппарата есть специальное пескоструйное устройство, которое помогает приготовить объекты к покраске. «Струей песка под огромным давлением разбивается старый слой краски с предыдущего года. Или, если это плитка, то какого-то налета, который образовался от зимних реагентов. Таким образом, если нужно красить, краска ложится ровно и быстро, не требуя дополнительных слоев», — говорят сотрудники предприятия.

Кочетов подчеркнул, что даже такие, казалось бы, мелкие сооружения, как вентиляционные шахты, нельзя оставлять без должного ухода. «Это, прежде всего, повлияет на имидж столицы. Как видите, вентиляционные шахты расположены и в центре города, здесь поток туристов, которые рассматривают достопримечательности, им попадаются на глаза и наши объекты. Если мы будем содержать их в чистоте, то и имидж Москвы также будет на должном уровне в глазах москвичей и гостей столицы», — заключил он.

Ворошение снега и очистка дорожных знаков

В свою очередь, на Манежной площади сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» помыли дорожные знаки и провели плановое ворошение снега в слежавшихся сугробах. Как пояснил руководитель ведомства Александр Орешкин , работы по ворошению проводятся по всей столице: и во дворах, и в парках, и на газонах вдоль выездных магистралей. Часть «разрыхленного» снега будет вывезена на снегосплавные пункты, а какая-то часть растает естественным путем.

"В этом году, как вы знаете, была многократно превышена норма выпадения снега, его просто много…. Я думаю, что это все знают — когда снег переворошен, он быстрее тает. Также это позволяет избежать подтоплений, обеспечить плавное таяние снега. Здесь все так же, как и у тех, кто живет за городом и ворошит снег у себя дома. Москва — наш дом, и мы ее убираем", — рассказал он.

Также Орешкин отметил, что когда в столицу окончательно придет тепло, коммунальщики начнут красить и мыть фасады домов, а очистка рекламных щитов и указателей идет уже сейчас. «В раствор добавляются определенные шампуни, все как дома. Они моются периодически, где-то три-четыре раза в месяц. Думаю, дня за три-четыре все большие щиты будут помыты», — заверил глава ведомства.

По его словам, сегодня на территориях «Автомобильных дорог» по всей Москве работает около 2,5 тысяч единиц техники. «В круглосуточном режиме начали работать большие пылесосы на дорогах, а также малая техника, которая работает во дворах и на плиточных покрытиях», — рассказал Орешкин.

Борьба с сугробами продолжается

Помимо начавшейся подготовки к весеннему благоустройству, власти столицы все еще продолжают ликвидацию площадок временного складирования снега в Москве, куда отвозился снег с московских улиц. Есть такие площадки и на юге столицы. Так, по словам заместителя директора по содержанию объектов дорожного хозяйства Южного округа Москвы Дениса Антонова , на территории округа работают порядка 47 пунктов временного складирования.

"В настоящий момент из 200 тысяч кубометров снега, который складировали на пунктах, вывезено около 160 тысяч кубов. Где-то к 30 марта мы планируем завершить все работы по очистке этих пунктов", — рассказал он.

С площадок временного складирования снег отвозится на снегоплавильные пункты. Например, на базе ГБУ «Жилищник» в московском районе Зябликово находится мобильная снегоплавильная установка, позволяющая плавить 20 кубометров снега в час.

"В сутки мы плавим в районе 470 кубометров. Вместимость наших самосвалов — 10 кубометров, то есть, мы плавим 2 машины в час. Эта снеготаялка работает ежедневно с начала зимнего сезона, практически 24 часа в сутки с учетом регламентных работ. Если говорить цифрами, то наша снеготаялка за весь зимний период сплавила в районе 27 тысяч кубометров, это огромная цифра", — рассказал директор ГБУ «Жилищник» района Зябликово Евгений Рябков

По его словам, из-за сильнейших снегопадов мощностей установки не хватало, поэтому к следующему сезону власти района хотят модернизировать систему утилизации осадков.

"Будем говорить открыто: эта зима у нас была обильная на снегопады, конечно, одной снеготаялки нам было недостаточно. Мы возили снег на городскую таялку, без этого никуда. Если говорить по всему району, то порядка 70 тысяч (кубометров) мы за весь период вывезли и утилизировали снега. Цифра объемная, только за один февраль выпало столько снега, сколько мы утилизировали в прошлом году за весь сезон… Конечно, хочется свою работу как-то модернизировать, планы есть, будем согласовывать. Постараемся к следующему сезону уже как-то расширить нашу деятельность в области плавления снега", — рассказал он.

Рябков отметил, что в настоящее время в уборке улиц района задействовано 190 рабочих комплексной уборки и 21 единица зимней техники. «Снег с дворовых территорий, с пожарных проездов, с подходов, с пешеходных переходов убран полностью. Сейчас мы занимаемся только уборкой снега там, где на газонах навалы куч, его ворошением и вывозом. Мы хотим, чтобы у нас весна уже засияла красками, чтобы трава появилась намного быстрее, чем снег подтает…. Думаю, если будет плюсовая погода, мы в течение двух недель уже увидим здесь газон», — заключил Рябков.