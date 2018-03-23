К концу марта с пунктов временного складирования Южного округа вывезут весь снег

В пятницу, 23 марта, столичные коммунальщики провели подготовку к месячнику весеннего благоустройства. Корреспондент «ВМ» узнала, как вывозится, складируется и утилизируется снег в Южном административном округе столицы.

Мы находимся в одном из дворов района Зябликово Южного округа по адресу: Ореховый проезд, д. 41. Здесь заканчивается процесс вывоза снега. Как рассказал директор ГБУ «Жилищник» района Зябликово Евгений Рябков , в настоящее время снег полностью убран из дворов, с парковочных мест, пожарных проездов, пешеходных переходов. Он остался только на газонах, где его складировали в зимний период. С помощью лопат рабочие ворошат спрессованный снег, грузят на самосвалы и вывозят с дворовой территории.

— Только за один февраль нынешнего года выпал весь объем снега, который мы утилизировали в прошлом году. Поэтому мы не успели его вывезти с газонов. Мы стараемся, чтобы весна приблизилась к жителям быстрее. Чтобы ускорить процесс таяния снега, производим его ворошение. Думаю, в течение недели, если будет плюсовая температура, уже увидим здесь газон, — говорит Евгений Рябков.

По его словам, в настоящее время на уборке снега задействовано 190 рабочих комплексной уборки и 21 единица зимней техники. В зимний период, когда были обильные снегопады, привлекалось еще дополнительно 20 единиц зимней техники.

Снег на самосвалах частично вывозится на снегоплавильные установки, частично — на пункты временного складирования. Всего в Зябликово за весь зимний период было вывезено около 70 тысяч кубометров снега, из этого количества на пункты временного складирования 30 тысяч кубометров, на городскую снеготаялку — 10 тысяч кубометров, на снеготаялку района Зябликово — 27 тысяч кубометров снега.

Единственная в Зябликово снегоплавильная установка производительностью 20 кубометров в час по адресу: ул. Елецкая, владение 37 работает с начала зимнего сезона ежедневно, в круглосуточном режиме.

— Вместимость одного самосвала — 10 кубометров снега. Наша снеготаялка плавит две машины в час. В сутки мы плавим около 40 кубометров снега., — рассказал Рябков.

Он сообщил, что установка была приобретена в 2016 году. В ней находится тэн для нагревания воды и фильтр для очистки от фракций. Отфильтрованный снег, попадая в сеть трубопроводов, плавится и поступает в городскую канализацию.

Чтобы быстрее освободить дорожную сеть от снега, создать комфорт для водителей и сократить время простоя самосвалов в очереди на снегоплавильных пунктах, коммунальщики организовали пункты временного складирования снега. На территории Южного округа таких пунктов 47. Восемь из них закреплены за ГБУ «Автомобильные дороги» ЮАО. На одном из них по адресу: ул. Елецкая, 37 побывал корреспондент «ВМ».

Денис Антонов , заместитель директора по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги» ЮАО, рассказал, что срочно организовать пункты временного складирования пришлось из-за обильных снегопадов. Здесь складируются сугробы четырехметровой высоты.

Снег складируется экологически чистый, свежевыпавший, без содержания реагентов, так как его убирают с дорог моментально после появления. Коммунальщики вывозят его на общегородские снегоплавильные пункты на Каширском шоссе, работая в две смены в круглосуточном режиме. Сейчас очередь там составляет порядка 5 машин, время выгрузки — 20-30 минут. Для работ задействовано около 80 единиц самосвальной техники и 30 единиц погрузочной техники.

— Мы сокращаем время простоя на снегоплавильных пунктах в три раза, вывозя снег с улично-дорожной сети сюда, а потом уже спокойно доставляя на снегоплавильные пункты, — сказал Антонов. — Сейчас из 200 тысяч кубометров снега, которые мы складировали, вывезено около 160 тысяч кубов.

Он сообщил, что к 30 марта планируется завершить все работы по очистке пунктов временного складирования.