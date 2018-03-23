Как убирают снег с дорог Петрозаводска.

Сегодня ночью в столице Карелии прошел сильный снегопад. Администрация сообщила, что возьмет под особый контроль очистку дорог и улиц города. Еще с вечера 22.03 снегоуборочные машины и дворники вышли на борьбу со снежными заносами, улицы обрабатывают солевопесочным раствором.

Сегодня мы решили сами проверить, как убирают дороги. Поехали мы по маршруту: улица Ровио, проспект Александра Невского и конечно центр столицы.

Жители пожилого возраста и мамочки с колясками застревают в сугробах. Так центральная дорога еще более менее похожа на дорогу, а вот проулки и тротуары. а так же дороги во дворах просто отсутствуют под толстым слоем снега.

Перекрестки города тоже выглядят не очень…да и дорогу рассмотреть сложно.

Комсомольский проспект то же утонул под снегом, но можем сказать его здесь гораздо меньше чем в других районах города. Но это не значит. что его тут чистили, его примяли проезжающие по нему патоки машин.

Центр Петрозаводска , лицо столицы и вроде бы в первую очередь здесь должны были почистить снег, но…Все достопримечательности города просто завалило снегом, не очитлиси даже площадь Ленина и Кирова.

Во время нашего маршрута мы не встретили ни одной снегоуборочной машины и не увидели дворников с лопатой…Вопрос где они все? Что можно сказать по этому поводу? Кто тут и за чем следит мы не знаем, но дороги почищены по 5 бальной шкале на -10.