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Как убирают снег с дорог Петрозаводска.
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Как убирают снег с дорог Петрозаводска. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сегодня ночью в столице Карелии прошел сильный снегопад. Администрация сообщила, что возьмет под особый контроль очистку дорог и улиц города. Еще с вечера 22.03 снегоуборочные машины и дворники вышли на борьбу со снежными заносами, улицы обрабатывают солевопесочным раствором.
Сегодня мы решили сами проверить, как убирают дороги. Поехали мы по маршруту: улица Ровио, проспект Александра Невского и конечно центр столицы.
Жители пожилого возраста и мамочки с колясками застревают в сугробах. Так центральная дорога еще более менее похожа на дорогу, а вот проулки и тротуары. а так же дороги во дворах просто отсутствуют под толстым слоем снега.
Перекрестки города тоже выглядят не очень…да и дорогу рассмотреть сложно.
Комсомольский проспект то же утонул под снегом, но можем сказать его здесь гораздо меньше чем в других районах города. Но это не значит. что его тут чистили, его примяли проезжающие по нему патоки машин.
Центр Петрозаводска, лицо столицы и вроде бы в первую очередь здесь должны были почистить снег, но…Все достопримечательности города просто завалило снегом, не очитлиси даже площадь Ленина и Кирова.
Во время нашего маршрута мы не встретили ни одной снегоуборочной машины и не увидели дворников с лопатой…Вопрос где они все? Что можно сказать по этому поводу? Кто тут и за чем следит мы не знаем, но дороги почищены по 5 бальной шкале на -10.
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