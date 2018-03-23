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Синоптик: несущий песчаные дожди воздушный поток уйдет с территории РФ в течение суток
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Синоптик: несущий песчаные дожди воздушный поток уйдет с территории РФ в течение суток 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Воздушные массы, которые несут песок из Северной Африки и уже привели к «грязным дождям» на юге России и Северном Кавказе, уйдут с территории РФ в течение суток, сообщил ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.
"В ближайшие сутки он [воздушный поток] сместится на юг и уже перестанет быть [на юге России]. Это все уйдет южнее, далеко от нас и там может продержаться несколько дней", — сказал собеседник.
Он уточнил, что сообщения о песчаных бурях в регионах, для которых они несвойственны, и о «грязевых дождях» поступают всего несколько часов, хотя из Африки воздушные массы ушли около двух суток назад. Сейчас связанные с этим фронтом явления наблюдаются не только в России, но и в странах южной и восточной Европы, Средиземноморье, на Кавказе. Пока воздушный поток двигался на север, содержание песка сильно снизилось, и до России донеслись лишь отголоски песчаных бурь.
"В самом явлении нет ничего особенного. Атмосферный фронт состоит из двух воздушных масс: холодной и теплой. Сейчас теплый воздух пришел с севера Сахары, он загрязненный, и пока этот фронт будет существовать, пока этот воздух будет перемешиваться, выпадение таких [с песком] осадков вполне вероятно", — добавил Синенков.
Желтые дожди в России
По данным МЧС России по Краснодарскому краю, пылевые облака прошли от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. Воздушные массы продолжат движение на северо-восток. «Такое происходит почти каждый год. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет», — добавили в ведомстве со ссылкой на сочинский гидрометцентр.
У россиян выпадение необычных дождей вызывает опасения. Так, жители Адыгеи обращаются в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, могут ли желтые осадки быть опасны для здоровья. Специалисты ведомства выяснили, что в воздухе содержится мелкодисперсная пыль с элементами песка — вероятно, частицы являются отголоском песчаной бури, прошедшей на побережье Средиземного моря.
"При отсутствии осадков и при наличии ветра могли бы быть последствия для аллергиков. Жителей и гостей республики просим по возможности оставаться в помещении, а при выходе на улицу использовать зонт и надевать головной убор", — добавила замруководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Мариета Айтекова.
По информации Гидрометцентра Ставропольского края, на данный момент «о цветных осадках» сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе. Сейчас метеорологи изучают явление. Предварительно, опасности для людей осадки не представляют. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями машин, покрытых снегом с песком.
"Звонили граждане, сообщали и о том, что дети после прогулки вернулись в песке — и одежда, и лица", — пояснили ТАСС в администрации Невинномысска.
Ранее о подобных явлениях сообщали жители Краснодарского края и Абхазии. На горнолыжных курортах сочинской Красной Поляны трассы покрылись слоем желтого песка, но на их работе это серьезно не отразилось.
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