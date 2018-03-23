Жителям Ставрополья объяснили причину выпадения желтого снега

Желтый снег, выпавший утром 23 марта в Невинномысске Ставропольского края , не связан с деятельностью местных химпредприятий, а имеет естественное происхождение. Как объясняют синоптики, причиной такого цвета стали попавшие в воздух пыль и песок.

«Он мог образоваться из-за сильного ветра, который в последние дни наблюдался в нашем регионе и составлял порядка 20 метров в секунду, на больших высотах — до 80 километров в час. Потоки воздуха перенесли пыль из незаснеженных территорий в облака», — рассказали ИА «Победа26» в краевом Гидрометцентре.

Вид свежевыпавшего грязного снега вызвал большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагали, что необычными осадками они обязаны деятельности невинномысских предприятий.

Между тем такие же «песчаные» осадки наблюдали и в других регионах юга России — в Адыгее Краснодарском крае , а также на территории Абхазии . Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, выпавший вместе с дождем и снегом песок мог попасть в воздушные потоки во время песчаных бурь в Сахаре или в других районах Африки.

«Ведущий поток в атмосфере такой, что воздух, который поступает сейчас на юг европейской части России и Северный Кавказ, действительно имеет происхождение над севером Африки. Так что предположение, что воздух сформировался над Сахарой, вполне вероятно», — пояснил он.

Эксперт отметил, что воздушные массы способны переносить песок на тысячи километров, после чего он выпадает вместе с дождем или снегом. Такое явление не будет продолжаться долго, добавил он.