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Жителям Ставрополья объяснили причину выпадения желтого снега
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Жителям Ставрополья объяснили причину выпадения желтого снега 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Желтый снег, выпавший утром 23 марта в Невинномысске Ставропольского края, не связан с деятельностью местных химпредприятий, а имеет естественное происхождение. Как объясняют синоптики, причиной такого цвета стали попавшие в воздух пыль и песок.
«Он мог образоваться из-за сильного ветра, который в последние дни наблюдался в нашем регионе и составлял порядка 20 метров в секунду, на больших высотах — до 80 километров в час. Потоки воздуха перенесли пыль из незаснеженных территорий в облака», — рассказали ИА «Победа26» в краевом Гидрометцентре.
Вид свежевыпавшего грязного снега вызвал большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагали, что необычными осадками они обязаны деятельности невинномысских предприятий.
Между тем такие же «песчаные» осадки наблюдали и в других регионах юга России — в Адыгее, Краснодарском крае, а также на территории Абхазии. Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, выпавший вместе с дождем и снегом песок мог попасть в воздушные потоки во время песчаных бурь в Сахаре или в других районах Африки.
«Ведущий поток в атмосфере такой, что воздух, который поступает сейчас на юг европейской части России и Северный Кавказ, действительно имеет происхождение над севером Африки. Так что предположение, что воздух сформировался над Сахарой, вполне вероятно», — пояснил он.
Эксперт отметил, что воздушные массы способны переносить песок на тысячи километров, после чего он выпадает вместе с дождем или снегом. Такое явление не будет продолжаться долго, добавил он.
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