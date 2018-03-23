В мэрии Ярославля сообщили о причине появления трещины на улице Некрасова

Выездное совещание прошло в пятницу, 23 марта. В нем приняли участие представители заказчика ремонта — агентства по муниципальному заказу мэрии, специалисты лаборатории и компания-подрядчик, которая проводила работы.

Как собщил директор ДГХ Михаил Кузнецов , причина возникновения трещины — подвижка грунтов из-за погодных условий. Когда в городе придет тепло (в районе +10 градусов), подрядчик выполнит прочистку и проливку вяжущими материалами, что предотвратит разрушение дорожного полотна.

Напомним, что дорогу отремонтировали только в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».