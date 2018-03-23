Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

В выходные дни в тыловой части атлантического циклона, в центр Европейской части России , вновь устремится холодный воздух из северных широт. По климатическим нормам последней декады марта среднесуточная температура воздуха в Москве должна уже быть близкой к нулю, но пока она будет оставаться ниже нормы на 3-5°, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, температура около нуля. Ночь на воскресенье будет морозной: в столице около -10°, по области -10…-15°. В воскресенье воздух прогреется до +3…+5°.

Санкт-Петербурге в дневные часы около нуля, ночью -3…-6°. Погода будет преобладать облачная, ветреная, временами с мокрым снегом, совсем не весенняя.

На Русском Севере, благодаря циклонам, будет облачно, пройдут снегопады. В Мурманске снег небольшой, днём -5…-8°. В Архангельске -2…-5°, в субботу без осадков, в воскресенье — продолжительный снегопад, временами сильный. В Нарьян-Маре около -10°, в субботу — солнечно, в воскресенье — обильные продолжительные снегопады.

Саратове и В Поволжье обойдется без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Самаре Казани от -2 до -5°, преимущественно солнечно, в ночь с субботы на воскресенье подморозит до -7…-10°.

Нальчике и На юге страны погоду будет определять атмосферный фронт с волновыми циклонами. Будет облачно, пройдут дожди. В Симферополе Краснодаре +6…+9°, временами дождь. В Сочи Владикавказе сильные продолжительные ливни днём +5…+8°.

Тюмени и В Уральском регионе преимущественно облачно, местами пройдёт небольшой снег. В Екатеринбурге Перми днём -2…-5°.

Новосибирске и На юге Сибири благодаря атмосферным фронтам будет преимущественно облачно, местами пройдёт небольшоё снег. В Омске Красноярске -1…-4°.

В Прибайкалье в субботу солнечно и тепло, в воскресенье пройдет холодный фронт, в западных областях похолодает. В Иркутске в субботу около +10…+12°, в воскресенье +2…+4. В Чите Улан-Удэ тепло, +12…+14°.