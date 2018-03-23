Заместитель руководителя краевого гидрометцентра прокомментировала природу цветного снега и дождя

Краснодар . 23 марта — Новая Кубань. Сегодня в краевой столице и курортных городах региона выпали осадки странного цвета, оранжевого. Жители Кубани были обеспокоены их природой и переживали о том, не нанесут ли они вред здоровью и имуществу.

Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Белан рассеяла все слухи и опасения.

Она пояснила корреспонденту «Новой Кубани», что осадки странного цвета являются последствиями пыльной бури на Кипре . Там они выпали в тяжелой фракции с примесью песка. Сейчас наблюдается их перенос с юго-запада за счет потоков ветра. Поэтому в Краснодаре, Сочи и других городах выпал дождь и снег с песчаной примесью.

— Ждем выхода циклона с Турции . Осадки ожидаются и завтра. Они тоже могут быть с пылью. На данный момент произведен отбор проб. Будут изучен химический состав. Если все осядет на дно, значит в примесях только песок. — Добавила Валентина Максимовна.

Жителям Кубани посоветовали не выходить на улицу во время осадков во избежании загрязнения одежды и имущества.