МЧС опровергло информацию о выбросе на заводе в Кубани

СОЧИ , 23 мар — РИА Новости . Сообщения о выбросе на заводе в Белореченском районе Кубани, которые якобы стали причиной цветных осадков в ряде районов региона, являются ложными, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как сообщалось ранее, осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края . По словам метеорологов, причиной «грязных» дождя и снега, выпавших в пятницу в Сочи, стали пыльные бури над севером Африки и пыльца цветущих растений. Данное явление носит природный характер и неопасно для человека и экологии. Позже в одном из Телеграм-каналов появилась информация, что оранжевый дождь является последствиями взрыва на химзаводе в Белореченске. "В связи с появлением ложной информации в мессенджерах и социальных сетях о выбросе на производстве в Белореченском районе специалисты ГУ МЧС России уверяют жителей и гостей Краснодарского края, что на территории Белореченского района на производствах оперативных событий не происходило. Просьба соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", — заявили в региональном управлении.