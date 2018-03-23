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МЧС опровергло информацию о выбросе на заводе в Кубани
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МЧС опровергло информацию о выбросе на заводе в Кубани 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
СОЧИ, 23 мар — РИА Новости. Сообщения о выбросе на заводе в Белореченском районе Кубани, которые якобы стали причиной цветных осадков в ряде районов региона, являются ложными, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщалось ранее, осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края. По словам метеорологов, причиной «грязных» дождя и снега, выпавших в пятницу в Сочи, стали пыльные бури над севером Африки и пыльца цветущих растений. Данное явление носит природный характер и неопасно для человека и экологии.
Позже в одном из Телеграм-каналов появилась информация, что оранжевый дождь является последствиями взрыва на химзаводе в Белореченске.
"В связи с появлением ложной информации в мессенджерах и социальных сетях о выбросе на производстве в Белореченском районе специалисты ГУ МЧС России уверяют жителей и гостей Краснодарского края, что на территории Белореченского района на производствах оперативных событий не происходило. Просьба соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", — заявили в региональном управлении.
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