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В Омске снова нечем дышать. В Министерстве природы озвучили причину неприятного запаха
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В Омске снова нечем дышать. В Министерстве природы озвучили причину неприятного запаха 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Причиной неприятного запаха, распространившегося по омским Нефтяникам, стали неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, этот факт влечет за собой загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных предприятий, ТЭЦ и транспорта. Отметим, что неблагоприятные метеоусловия сохранялись до 10 часов утра 22 марта. Кроме того, специалисты выехали на улицу Химиков для замеров ПДК вредных веществ в воздухе, а также неоднократно брали пробы на всех 10 постах наблюдения. Однако были ли отклонения от норм, пока неизвестно. Результаты проверок станут известны позднее.
Между тем семь городских предприятий, имеющих разрешение на выброс загрязняющих веществ, были предупреждены о неблагоприятной погоде и обязаны были временно уменьшить выбросы.
Фото: pxhere.com.
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