Ещё
Стало известно о погоде в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ожидается облачная погода и снег 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и температура до плюс трёх градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня погоду определяет североатлантический циклон. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух влажный, температура, близкая к климатической норме, возможен небольшой снег", — сказали РИА Новости в "Фобос".
По данным погодного центра, днём в Москве — от плюс 1 до плюс 3, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4. Ветер ожидается западный от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
РИА Новости: последние новости
Крит накрыла африканская пыль В Москве ожидается облачная погода с прояснениями В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на воскресенье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1119
Раскрыта главная цель Путина на новый срок225
Британия боится мести России86
Успенскую сняли с рейса за дебош100
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение