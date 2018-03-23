Стало известно о погоде в Москве

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и температура до плюс трёх градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня погоду определяет североатлантический циклон. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух влажный, температура, близкая к климатической норме, возможен небольшой снег", — сказали РИА Новости в "Фобос".
По данным погодного центра, днём в Москве — от плюс 1 до плюс 3, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4. Ветер ожидается западный от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.
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