Два февраля 2018-го. Как меняется погода и климат в Татарстане?

Сегодня в арсенале татарстанских метеорологов есть современные средства прогнозирования и изучения погоды — спутники, локаторы с охватом территории в 500 километров (!). Все это способствует улучшению качества метеопрогнозов. Благодаря внедрению новых технологий оправдываемость прогнозов погоды на одни сутки по территории республики выросла до 97-98%. Погода и ее капризы — одна из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Чем она «отличилась» в последнее время, грозит ли нам бурное половодье и был ли аномально снежным февраль, «АиФ-Казань» рассказали начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь и начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина

Аномальный март

Дарья Ходик, «АиФ-Казань»: Ирина Николаевна, правда ли, что март в этом году выдался аномальным?

Ирина Трущина: По итогам первых двух декад и в соответствии с прогнозом на третью декаду, это один из самых холодных мартов за более чем 60-летний период. Похожими по характеру были 1957 год (среднемесячная температура составила -11 градусов), 1969-й год (-13,4 градуса), холодным был и март 1996-го года, но температуры были не такими низкими. Еще холоднее март был в 1963 года — средняя температура составила 13,4 градусов мороза. В среднем температура в марте этого года (с учетом прогноза до конца месяца) будет около -11 градусов, то есть на 5 градусов ниже климатической нормы. Это практически февральские показатели (норма -12,3 градуса).

— Получается, у нас было два февраля в этом году. Чем можно объяснить такую погоду?

— Мы находились преимущественно в холодных воздушных массах, которые принесли антициклоны скандинавского и северного происхождения. Лишь в отдельные дни в республике под влиянием смещающихся с запада и юго-запада циклонов температура повышалась и выпадали осадки.

— Говорят, в ближайшее время снова ожидается снег.

— Да, в субботу, 24 марта, в республике ожидаются снег и местами метель. Ночные температуры составят от 3 до 8 градусов мороза, в восточных районах до -12, днем они повысятся до -3.. +2 градусов. 25 марта мы попадем в тыловую часть циклона и в большинстве районов будет отмечаться небольшой снег, а температуры опять начнут понижаться — ночью прогнозируется 8-13 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. В ближайшее время устойчивого перехода к весенним процессам не произойдет.

— Есть ли уже долгосрочный прогноза на апрель и предстоящее лето?

И. Т. : Ежегодно ко Дню метеоролога выпускаются прогнозы на вегетационный период, они потом уточняются прогнозами на месяц. По прогнозу Гидрометцентра России среднемесячные температуры воздуха на территории республики в апреле-сентябре прогнозируются около нормы, количество осадков с мая по сентябрь также ожидается около нормы, в апреле — немного больше нормы.

Феликс Гоголь: Но надо понимать, что оправдываемость таких долгосрочных прогнозов около 70%. К примеру, согласно долгосрочному прогнозу на отопительный период, сделанному Гидрометцентром РФ в прошлом году, температурный режим марта 2018-го должен был быть выше нормы, а этого не случилось. При долгосрочном прогнозировании погоды в основном используются статистические связи, метеорологические и климатические данные за предыдущие годы. Чем больше период действия прогноза, тем больше вероятность ошибки. Совершенных технологий, позволяющих на столь длительный период предсказывать погоду нет нигде в мире. Поэтому сейчас всерьез говорить о том, каким будет лето, нельзя. Погода — многофакторный процесс, и, если что-либо сдвинется в ее развитии хоть на чуть-чуть, всё может продолжить развиваться совсем по другому сценарию. Достоверный официальный прогноз можно дать на 3-5, максимум на 7-10 дней.

О половодье

— Казанцы, глядя на горы снега, переживают, не утонем ли мы весной…

Ф. Г. : МЧС , конечно, должно предусмотреть все сценарии развития весенних процессов, но пока мы ничего критического не наблюдаем. Быстрое таяние снега и бурное половодье возможно, если днем и ночью будут положительные температуры. Если же днем будет тепло, а ночью — холодно, то снег будет сходить плавно. Кроме того, днем уже активно светит солнце и происходит постепенное испарение воды с поверхности снега. Кстати, Казань в этом отношении не показательна, например, на востоке республики снега не очень много и запасов воды накоплено меньше. В большинстве районов осадков было от 30 до 70% от нормы.

— Но февраль казанцам показался очень снежным…

Ирина Трущина: 5 февраля вся республика находилась под влиянием активных фронтальных разделов смещающегося с Балканского полуострова на Верхнюю Волгу циклона. В большей степени это коснулось запада республики, где отмечались сильные осадки, а в Казани ночью шел очень сильный снег (22 мм за 12 часов), что соответствует критериям опасного метеорологического явления. В целом за месяц количество осадков составило в Казани 42 мм или 150% нормы.

Но если на западе республики снега было много, то в большинстве районов осадков было 30-70% от нормы. То есть я бы не говорила об аномальном количестве осадков.

— Может ли город притягивать к себе метеорологические явления в силу особого микроклимата, влияния промышленных предприятий?

Ирина Трущина: В отношении явлений и осадков четкой взаимосвязи нет. А вот что касается температуры, то в городе, как правило, теплее. Однако при этом в районах города температура может быть разной и эта разница зимой в условиях антициклона может составлять до 10 градусов. Так, в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Кировском районах, расположенных в низких частях города, холоднее. К примеру, в ночь с 18 на 19 марта в Казани метеостанции фиксировали от -18 до -26 градусов.

— Насколько прошедшая зима отразится на сельском хозяйстве?

Феликс Гоголь: Поскольку было относительно много снега и лег он не так уж и поздно, каких-то угроз посеянным зерновым культурам и тому, что будет посеяно, мы не видим. Лишь по данным одной метеостанции в Лаишевском районе зафиксировано опасное явление — выпревание, здесь было очень много снега и низкая глубина промерзания. Снег хорошо удерживает тепло и растения находились не в очень комфортных для себя условиях. Но критических показателей, как показало «отращивание» культур нашими агрометеорологами, нет. Агрометеорологи тесно работают с министерством сельского хозяйства , анализируют глубину промерзания, высоту снежного покрова и другие параметры, которые могут повлиять на будущий урожай. Кстати, наше управление попало в пилотный проект модернизации и новое агрометеорологическое оборудование позволит иметь детальные данные о температурно-влажностных глубинах.

Теплее и теплее

— Зимы по нашим обывательским впечатлениям стали более теплыми, а какие тенденции наблюдают метеорологи?

Феликс Гоголь: На основании метеоданных (температура воздуха и осадки) за период 1961-1990 гг была рассчитаны климатические нормы и метеорологические данные текущего года мы сравниваем именно с этими нормами. Согласно нашим данным, скорость изменения среднегодовой температуры в Татарстане с 1951 до 2017 года составляет 0,33 градуса Цельсия на каждые 10 лет. Проще говоря, за 100 лет среднегодовая температура поднялась бы на 3 градуса. При этом с середины 70-х наблюдается более существенный рост температуры воздуха. С 1976 по 2017 год включительно скорость роста температуры составила уже 0,52 градуса за 10 лет. То есть за 100 лет станет теплее на 5 градусов. И если сначала потепление касалось зимы, то последние годы эта тенденция касается и лета.

Осадков в Татарстане тоже стало немного больше. Но с точки зрения статистики тенденции незначимы. С 1997 по 2017 годы, то есть за 20 последних лет, было 14 лет с избытком осадков, 6 лет — с дефицитом.

Впрочем, рост среднегодовой температуры характерен для большинства регионов страны и мира. Есть несколько гипотез, почему так происходит — наибольшая часть ученого сообщества усматривает в этом вину человека (антропогенный фактор), другие считают, что это естественный процесс, который имеет цикличность, наверное, надо учитывать оба фактора. Существующие в настоящее время климатические модели показывают, что в ближайшие десятилетия и даже столетие будет продолжать рост глобальной температуры воздуха, в зависимости от сценария меняется лишь скорость роста температуры.