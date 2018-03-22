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Крит накрыла африканская пыль
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Крит накрыла африканская пыль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 22 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Африканская пыль накрыла греческий остров Крит и окрасила небо над ним в оранжево-красный цвет, видимость не превышает несколько сот метров, многие люди страдают из-за проблем с дыханием, сообщают критские СМИ.
"Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остро, небо покраснело. Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море «исчезло» с горизонта", — пишет издание cretalive.gr.
Атмосфера удушающая, и большинство людей остаются дома. Есть высокий риск для пациентов с респираторными проблемами, пишет сайт.
По его данным, пульмонологи выпустили предупреждение об опасности пыли для здоровья. «Видимость ограничена, закрыты лицеи», — сообщает сайт.
Жители острова выходят на улицу в масках или закрывая лицо платками, некоторые используют противогазы.
Известный греческий метеоролог Манолис Ленкас назвал «очень серьезным случаем» нынешнюю пыльную бурю из Африки. По его словам, причиной стало очень высокое давление, движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.
По словам метеоролога, приток новых масс воздуха уже прекратился. С пятницы дня проблема будет отступать и ситуация улучшится по сравнению с сегодняшним днем, сказал Ленкас.
Незначительные массы африканской пыли принесло и в Афины.
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