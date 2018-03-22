Ещё
Синоптики обещают комфортную для пляжного отдыха погоду на Кубани летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики обещают комфортную для пляжного отдыха погоду на Кубани летом 

ТАСС 48 минут назад
КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Прогноз погоды на лето 2018 года на побережье Краснодарского края благоприятный, и представители турбизнеса надеются, что это поможет им увеличить турпоток в предстоящем сезоне, сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.
" [В 2017 году] июнь и первая половина июля были холодные и дождливые, в это время был спад, и мы начали наверстывать турпоток только в августе, когда отсроченный спрос реализовался и наши пляжи были переполнены, транспортный поток увеличился. Прогноз погоды пока благоприятный. Важно, чтобы июнь-июль были благоприятными, потому что у нас главный наш ресурс — это море и солнце. А уже дальше по объему отдыхающих, не по назначению, санаторно-курортный комплекс, аграрный туризм, познавательный", — сказал Константиниди.
Он отметил, что подходящая погода — одно из главных условий привлекательности региона для туриста. Так, минувшей зимой отмечали рост турпотока на курорты Краснодарского края — регион в декабре-феврале посетили около 1,5 млн туристов, за такой же период годом ранее — около 1,2 млн Однако климатические условия не единственный фактор, влияющий на успешность курортного сезона.
"Надо постараться как минимум не увеличивать стоимость, а увеличить качество и набор услуг, которые мы готовы дать. И те, кто это понимают, сейчас новые интересные форматы делают: отелей, досуга, пляжей", — добавил министр.
По его словам, при грамотной работе предпринимателей и удачной погоде турпоток в 2018 году вновь может увеличиться.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
ТАСС: последние новости
Гидрометцентр не ожидает экстремальных событий в европейской части РФ во время половодья Вильфанд: температура воздуха в России в летние месяцы будет близка к норме Роспотребнадзор и Генпрокуратура не выявили повышенного загрязнения воздуха Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обязательное медстрахование предложили отменить195
Савченко задержана150
Генсек НАТО призвал Россию к ответу318
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога148
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение