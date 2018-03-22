Синоптики обещают комфортную для пляжного отдыха погоду на Кубани летом

" [В 2017 году] июнь и первая половина июля были холодные и дождливые, в это время был спад, и мы начали наверстывать турпоток только в августе, когда отсроченный спрос реализовался и наши пляжи были переполнены, транспортный поток увеличился. Прогноз погоды пока благоприятный. Важно, чтобы июнь-июль были благоприятными, потому что у нас главный наш ресурс — это море и солнце. А уже дальше по объему отдыхающих, не по назначению, санаторно-курортный комплекс, аграрный туризм, познавательный", — сказал Константиниди.

Он отметил, что подходящая погода — одно из главных условий привлекательности региона для туриста. Так, минувшей зимой отмечали рост турпотока на курорты Краснодарского края — регион в декабре-феврале посетили около 1,5 млн туристов, за такой же период годом ранее — около 1,2 млн Однако климатические условия не единственный фактор, влияющий на успешность курортного сезона.

"Надо постараться как минимум не увеличивать стоимость, а увеличить качество и набор услуг, которые мы готовы дать. И те, кто это понимают, сейчас новые интересные форматы делают: отелей, досуга, пляжей", — добавил министр.

По его словам, при грамотной работе предпринимателей и удачной погоде турпоток в 2018 году вновь может увеличиться.