Облачный атлас. Как метеорологи измеряют погоду

Как и чем измеряют атмосферные явления? Почему в метеорологии роботы никогда не заменят людей? Почему метеорологи разговаривают на латыни? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент « АиФ Оренбург », побывав на метеостанции в Оренбурге

Кстати, во всем мире метеорологи работают по одним и тем же правилам. Более того, собранные данные из разных стран, может расшифровать сотрудник метеостанции, находящейся в любой точке мира.

Многие оренбуржцы знают, что на горе Сулак есть метеостанция. Выезжая из города в сторону Соль-Илецка , невольно обращаешь внимание на большой красно-белый шар, возвышающийся в некотором отдалении от дороги. Это и есть святая святых — метеорологическая станция, на которой собирается вся информация, необходимая для того, чтобы составить прогноз погоды. По области расположены 21 такая станция плюс есть небольшие метеопосты где тоже собирают информацию о погоде. Совсем небольшая площадка для сбора данных заставлена необычными и в то же время кажущимися довольно простыми приборами.

«Так как природная среда изменяется во времени и пространстве, наблюдения надо вести постоянно, — делится секретами профессии главный метеоролог Оренбургской области Валентин Белоусов . — Метеорологи выполняют наблюдения каждые три часа в любое время суток, в одно и то же время по всему миру. Поэтому и нашей площадке, и на подобной площадке где-то в Венгрии коллеги восемь раз в сутки выходят за сбором данных».

Ориентир для метеорологов — Гринвич. Именно это время считается в этой отрасли универсальным. По нему и работают специалисты, а работа их с одной стороны простая — отследить показания приборов на площадке, с другой сложная — собрать все данные, зашифровать особым, понятным каждому в мире метеорологу кодом и отправить в центр, где аккумулируются такие телеграммы, передаются синоптикам, и уже они строят прогнозы.

Какие приборы рождают ассоциации с прогнозированием погоды? Конечно, термометры. Но метеорологи пользуются не теми, которые висят у каждого обывателя за окном.

«Нам важна точность показаний, все данные снимаем в десятых долях, вот сегодня у нас на градуснике 4,8 градуса выше нуля, — продолжает начальник отдела наблюдения Оренбургского гидрометцентра Екатерина Мирошкина . — На вид — обычный термометр, но отличается содержанием, если привычные в трубке содержат спирт, то у нас они — ртутные. В магазине уличный термометр стоит от 50 рублей, у нас же порядка 6000 рублей».

Природа обделила

На метеостанции замеряют не только температуру воздуха, но и температуру под землей. Причем на восьми глубинах.

«Это нужно сразу для нескольких отраслей, — говорит Валентин Николаевич. — В первую очередь, для аграриев. Зимой следим за промерзанием почвы, на основе этих данным можно делать прогнозы о выживаемости озимых. Кроме того, у нас эти данные запрашивают строители, которые протягивают трубопроводы под землей. Тогда мы анализируем, в какой период было самое глубокое промерзание и рекомендуем учесть при прокладке труб, чтобы не замерзала вода и не разрывала трубы».

К слову, здесь же замеряют и температуру снега, причем тоже на разной глубине. Стоит отметить, что по площадке передвигаются узкими протоптанными тропами. Снег здесь не чистят, чтобы не смазывать картину уровня осадков, а замеры их количества делают при помощи прибора, напоминающего цветок с металлическими лепестками. Название самое прозаическое — осадкометр, конструкция тоже простая. В металлический цилиндр стекаются дождевые капли и снежинки, но именно такая форма обеспечивает сбор осадков без погрешностей. Один сантиметр снега равен одному миллиметру воды.

«В этом году природа нас обделила, — сетует Валентин Белоусов. — Снежный покров составляет порядка 10 см, а на полях не выше 20. Это может серьезно повредить озимым культурам, да и промерзание почвы в этом году небывалое. Наш прибор фиксирует максимум полтора метра в глубину, так вот этой зимой шкала промерзла полностью, а термометр на глубине 1,6 метра показал отрицательную температуру, значит и глубже все замерзло».

Тот самый шар, который выступает ориентиром для проезжающих мимо станции машин, предназначен для измерения гроз. Его действие распространяется на расстояние до 300 км. Он фиксирует грозовые фронты, их силу, порой дает данные по грозам даже из соседних регионов.

Натянутые между двух опор проволоки толщиной пять миллиметров помогают увидеть изморозь, которую в народе называют инеем. Если ночью метеоролог видит, что проволока побелела, то сразу же передает информацию об этом в центр, а он предупреждает все службы, чтобы те отладили работу линий электропередач с учетом инея.

«Только представьте, что в троллейбусном депо вдруг не получат такую информацию, — говорит Валентин Николаевич. — Не подадут большую силу тока, чтобы из-за образовавшегося налета изморози у «рогатых» не перегорели угольные контакты. Тогда общественный транспорт встанет. И это не говоря об электросетях, которые тянутся у нас по всей стране».

Когда ждать весну?

Метеорологи собирают данные и о солнечной активности. Сразу несколько приборов фиксируют солнечную радиацию, как рассеянную, так и направленную. А продолжительность солнечного дня измеряют при помощи… стеклянного шара — гелиографа. С помощью линзы солнце прожигает дырочки в ленте, по которым можно определить, как долго и сильно оно светило.

Туго натянутая на рамку марля помогает увидеть примеси в атмосфере. Сейчас она белая и покрыта снегом, а летом ее цвет серьезно меняется из-за осевшей пыли.

Ну и, конечно же, флюгеры, которые помогают определить скорость и направление ветра.

«Все данные мы собираем и отправляем в наш центр в Самаре , — рассказывает Екатерина Николаевна. — Часть данных — влажность, к примеру, или атмосферное давление, определяется автоматически, но без человека на метеостанции никуда».

Один из показателей, которые определяют метеорологи, — это видимость. Это в буквальном смысле делается на глаз. Конечно, есть ориентиры, специальные «шпаргалки», но эти данные пока не подвластны ни одному компьютеру. То же самое с облаками, их сотни видов, чтобы ориентироваться в этом изобилии, есть целые «облачные атласы»

«Все названия облаков — на латыни, так мы их и передаем, — говорит Валентин Николаевич. — Универсальный язык. Есть такой язык — эсперанто, но в метеорологии он не прижился. Остановились на латыни. Поэтому говорим, как доктора».

На вопрос о самом необычном явлении, которое удалось увидеть на оренбургской метеостанции, в качестве ответа хочется получить рассказ о необычных облаках или смерчах.

«Наледь толщиной в 35 миллиметров, — внезапно говорит Валентин Белоусов. — Это было лет пять назад, вышли с коллегой на площадку, и засмотрелись как в Эрмитаже : лестница и перила в ледяном панцире, все необычное. Я здесь 36 лет работаю, никогда такого не видел».

Точность прогнозов зависит от того, какие данные собрали метеорологи. На станции признаются, когда слышат обвинения в неточности прогнозов, иногда чувствуют свою вину.

«Но есть и объективные причины, — тут же говорит Екатерина Мирошкина. — В городе и на станции разница в температуре может достигать четырех градусов. Дело в том, что между домами создается свой микроклимат, там не так дует ветер, как у нас на горе, к примеру. Так что расхождения в прогнозе и на термометре за окном вполне возможны. К слову, наши синоптики могут делать прогнозы только на три дня. Долгосрочные — это прерогатива Росгидромета , куда стекается гораздо больше информации».

К сожалению, метеорологи не могут ответить на вопрос, когда в Оренбуржье наступит настоящая весна.

« Спрашивали у коллег-синоптиков, но они гарантируют только одно, что весна все-таки будет, но сроки не обозначают», — говорят метеорологи.