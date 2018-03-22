Синоптики рассказали, каким будет лето

Летняя температура воздуха на большей части России будет близка к норме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда

По словам синоптика, в мае показатели термометров превысят норму лишь на севере европейской части страны, а также в Уральском федеральном округе. Также там прогнозируется дефицит осадков или приближение их количества к норме. На остальной же территории России температура будет близка к норме.

В течение первого месяца лета ситуация по сравнению с маем не изменится.

«Солнце в северных регионах не заходит», — объяснил он, подчеркнув, что вызванное этим прогревание почвы повысит риск пожаров.

Температурные нормы в июле будут превышены лишь в Поволжье, а в августе и сентябре они будут соблюдены повсюду. Кроме того, метеоролог отметил, что, «исходя из статистики», не ожидает повторения холодных второй половины весны и первой половины лета минувшего года.

В конце ноября Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны.