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Синоптики рассказали, каким будет лето
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Синоптики рассказали, каким будет лето 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Летняя температура воздуха на большей части России будет близка к норме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам синоптика, в мае показатели термометров превысят норму лишь на севере европейской части страны, а также в Уральском федеральном округе. Также там прогнозируется дефицит осадков или приближение их количества к норме. На остальной же территории России температура будет близка к норме.
В течение первого месяца лета ситуация по сравнению с маем не изменится.
«Солнце в северных регионах не заходит», — объяснил он, подчеркнув, что вызванное этим прогревание почвы повысит риск пожаров.
Температурные нормы в июле будут превышены лишь в Поволжье, а в августе и сентябре они будут соблюдены повсюду. Кроме того, метеоролог отметил, что, «исходя из статистики», не ожидает повторения холодных второй половины весны и первой половины лета минувшего года.
В конце ноября Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны.
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