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МЧС вновь не обнаружило превышения вредных веществ в воздухе близ свалки «Ядрово»
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МЧС вновь не обнаружило превышения вредных веществ в воздухе близ свалки «Ядрово» 

BFM.RU 53 минуты назад
Фото: Капитал страны
Вредных веществ в воздухе в районе подмосковного мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе не больше, чем максимально допускают нормы, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
«В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.
На месте круглосуточно работают оперативные группы и две передвижные лаборатории, которые отслеживают состояние воздуха.
На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.
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