Синоптики рассказали о погоде в Москве

"Атмосферное давление ниже нормы, и в течение дня столбики термометров покажут 742 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.

Днем в Москве температура составит 0 — плюс 2 градуса, по области ожидается минус 2 — плюс 3 градуса. Ветер будет западный 2-7 метров в секунду.