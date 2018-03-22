Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ждет москвичей 22 марта, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в четверг.
"Сегодня Москва будет находиться в тыловой части уходящего циклона, во второй половине дня над столицей расположится гребень повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, в начале дня местами небольшой снег", — сказал собеседник агентства.
Днем в Москве температура составит 0 — плюс 2 градуса, по области ожидается минус 2 — плюс 3 градуса. Ветер будет западный 2-7 метров в секунду.
"Атмосферное давление ниже нормы, и в течение дня столбики термометров покажут 742 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.
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