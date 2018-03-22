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Весна пришла: в России начинаются массовые паводки
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Весна пришла: в России начинаются массовые паводки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сезон весенних паводков в России можно считать открытым. Почти в 20 регионах готовятся к последствиям половодья. По прогнозам, в зоны подтопления могут попасть свыше 6 тысяч населенных пунктов.
В Амурской области проблем жителям села Бурея доставила даже не разлившая река, а ручей. Летом он тихий и небольшой, но с таянием снега и льда — каждый год выходит из берегов и затапливает целые улицы.
Вот и сейчас вода везде: во дворах, огородах, гаражах и хозяйственных постройках. От этого страдает имущество, а дети не могут ходить в школу. Люди жалуются, что местные власти не торопятся решать проблему, сообщает телеканал "Россия 24".
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