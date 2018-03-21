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Ветер сорвал часть крыши сельской школы в Майкопском районе Адыгеи
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Ветер сорвал часть крыши сельской школы в Майкопском районе Адыгеи 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 21 марта. /ТАСС/. Ветер, порывы которого достигали 20 м/с, сорвал в среду часть крыши сельской школы в станице Абадзехской Майкопского района Адыгеи, пострадавших нет, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Анзаур Керашев.
"Часть крыши площадью 500 кв. м сорвана ветром на переходе между двумя зданиями школы. Это произошло днем, шли уроки, и никто из детей и учителей не пострадал. Мы с главой Майкопского района Алексеем Петрусенко провели на месте происшествия совещание, определили дорожную карту работ. Наша задача — в течение полутора недель, пока будут длиться каникулы, навести порядок и восстановить крышу", — сказал он.
Средства на ремонт выделят из резервного фонда главы республики, проект соответствующего распоряжения подпишут в четверг. Министр добавил, что подрядчик начнет работы в тот же день, детей со среды отправили на каникулы.
Школу №3 в станице Абадзехской построили в 1970 году, сегодня в ней учатся 430 детей.
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