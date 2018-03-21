«Мосводоканал» начал подготовку к весеннему паводку

Специалисты опасаются: снега в этом году много, если резко потеплеет — таяние снегов приведет к разливу подмосковных рек и водохранилищ. Съемочная группа «360» побывала на Истринском гидроузле и узнала, грозит ли Москве сильное половодье.

Сотрудники Истринского гидроузла каждые 10 дней объезжают свои владения с линейкой в руках. Они измеряют высоту и плотность снега, чтобы ни один миллилитр воды не остался не замеченным при таянии снега. Весна — самая горячая пора, но готовится к ней начинают еще в январе — проводят плавный слив воды с плотин, чтобы подготовить свободную площадь для приема снежных стоков.

Имея водосборную площадь, определяется количество воды в снеге, и по максимальному коэффициенту 1 обычно рассчитывается объем воды, который может прийти к нам на водохранилище в результате весеннего снеготаяния

Всего на территории Москвы и Подмосковья 9 таких гидроузлов. Общая емкость их составляет 350 миллионов кубов, из которых свободно на сегодняшний день 330. Дружное половодье даже при резком потеплении столичному региону не грозит.

Не скажу, что это паникерство, но на сегодняшний день водозапас на территории Москворецкого и Вазовского водохранилищ, за которые отвечает «Мосводоканал» , находится в пределах 90–112 миллиметров, что на эту дату составляет норму

— Владимир Карпушенко, начальник отдела водоисточников Управления водоснабжения

АО «Мосводоканал»

Основная работа перед началом весеннего половодья на гидроузлах — это подготовка механического и энергетического оборудования, поддержание аварийного запаса систем гидропропуска в случае чрезвычайных ситуаций, а также ежедневный водозабор для определения состава воды.

За качеством воды в преддверии половодья на Истринском водохранилище следят с особой тщательностью, пока на реке лед, вода — чистая, вредные примеси может принести с собой растаявший снег. Пробы берутся каждый день, ведь именно отсюда жители Москвы и Подмосковья будут пить весь последующий год.

Воду на пробы берут как со дна, так и с поверхности для более точного анализа. Основная цель — сохранить качество воды на таком уровне, чтобы на станции водоочистки ее могли довести до уровня ГОСТА питьевой воды.

Мы контролирует гигиенические нормативы

санитарно-эпидемиологические

физико-химические

свойства, бактериологию, контроль осуществляется на всей территории приплотинной зоны водохранилища и дальше по тракту водоподачи до Рублевской станции водоподготовки

— Валерий Зверев, начальник инспекции зоны санитарной охраны Истринского гидроузла Рублевской станции водоподготовки.

Сейчас высота снежного покрова колеблется на отметке в 50 сантиметров. Снег рыхлый, а поэтому таять будет легко. И хотя синоптики не предвещают Московскому региону резкой весны, к массовому наполнению рек и водоемов в городе готовы.