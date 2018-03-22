Оценен риск половодья в столице

Вильфанд: резкого половодья в Московском регионе не ожидается

Роман Вильфанд. "Если очень резкое потепление произойдет, и воздушные массы будут насыщены влагой, то есть ожидается еще и дождь, а дождь приводит к быстрому таянию снега, вот тогда, действительно, может быть резкое половодье. А, исходя из климатических особенностей, мы не ожидаем каких-то существенных, очень сильных последствий негативных", — сказал он. Резкого половодья с негативными последствиями этой весной в московском регионе, скорее всего, не будет, сообщил в четверг журналистам глава Гидрометцентра РФ

Вильфанд пояснил, что снег, который выпал в январе и феврале, рыхлый и неплотный.