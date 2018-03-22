Ещё
Роспотребнадзор и Генпрокуратура не выявили повышенного загрязнения воздуха Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор и Генпрокуратура не выявили повышенного загрязнения воздуха Москвы 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве и Генеральная прокуратура в ответе на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу массовых жалоб жителей Москвы и Московской области на неприятный запах ответили, что не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе столицы по итогам проверок в январе-феврале 2018 год. Ответы на запрос СПЧ опубликовал в четверг на своем сайте.
"В результате мониторинга качества воздуха, проводимого в январе — феврале 2018 года, нарушений санитарно-гигиенических нормативов качества воздуха на территории востока, юго-востока Москвы и прилегающих территорий Московской области не зафиксировано", — говорится в ответе Генпрокуратуры.
"В связи с поступлением массовых обращений граждан в период с 8 по 14 февраля 2018 года управлением [Роспотребнадзора] было организовано 220 выездов специалистов. Превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено", — отмечается в ответе управления Роспотребнадзора по Москве.
Роспотребнадзор проводил замеры в зоне влияния АО «Газпромнефть-МНПЗ», Люберецких и Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал», Мусоросжигательного завода № 4 ГУП «Экотехпром», закрытых полигонов «Некрасовка» и «Саларьево», отмечается в сообщении. Ведомство сделало вывод, что неприятный запах, на который жалуются жители Москвы и Подмосковья, действительно, может появляться, однако он не представляет угрозы для здоровья.
Ранее сообщалось, что в конце августа 2017 года жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов «Кучино».
Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, чтобы решить проблему, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащий полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья. Так, 21 марта 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с «Ядрово». Шестеро были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы.
ТАСС: последние новости
Гидрометцентр не ожидает экстремальных событий в европейской части РФ во время половодья Пресс-конференция ко Дню работников гидрометеорологической службы. Видеотрансляция В Омск прибыли два рейса из Москвы, задержанные из-за тумана
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу357
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого241
С IKEA можно попрощаться19
Россиянам поднимут пенсии64
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование53
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение