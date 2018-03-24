В Подмосковье на трех полигонах ТБО проходят работы по дегазации

МОСКВА , 24 мар — РИА Новости . Работы по дегазации проходят на трех полигонах твердых бытовых отходов в Подмосковье , сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В настоящее время на полигоне ТБО «Кучино» пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит внутри факельной установки при температуре 1200 градусов", — говорится на сайте.

Там сообщается также, что со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин, будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено.

Также проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан на территории городского округа Клин Московской области, постороннего запаха не выявлено.

"В настоящее время пробурено 20 скважин глубиной 20 метров, произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из 5 скважин. Факельная установка — высота трубы (закрытый факел) 5 метров", — говорится в сообщении. Кроме того, проводится анализ газа из пробурённых скважин и производится расчет мощности факельной газосжигательной установки. Работа по анализу газа проводится круглосуточно.

Также проводится мониторинг состояния воздуха на территории Волоколамского муниципального района Московской области. По данным обращениям организованно взаимодействие с дежурной службой губернатора, Роспотребнадзором , Росприроднадзором, министерством экологии.

"Разработана дорожная карта по рекультивации полигона «Ядрово», которая предусматривает проведение мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия полигона на окружающую природную среду. Планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха", — сообщают в МЧС.

В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено.