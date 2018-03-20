Безуглов: Перенос матча при температуре ниже 15 градусов будет прописан в регламенте РФПЛ

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Матчи чемпионата России по футболу будут переноситься в том случае, если температура воздуха внутри арен будет ниже 15 градусов, норма будет зафиксирована в регламенте проведения соревнований. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач сборной страны Эдуард Безуглов.

Во вторник состоялась встреча представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) и медицинского комитета РФС , в которой приняли участие сотрудники Российского антидопингового агентства. В рамках встречи, как пояснил Безуглов, были обсуждены предложения ранее созданной рабочей группы, которая занимается вопросом проведения встреч при определенных погодных условиях. В группу вошли, в частности, тренер Борис Игнатьев , главный врач «Краснодара» Марина Валова, руководитель профсоюза Александр Зотов , который стал инициатором рассмотрения вопроса с погодными условиями, а также представитель основного вещателя чемпионата. Из-за низкой температуры был перенесен на 4 апреля матч 1/4 финала Кубка России в Самаре между «Крыльями Советов» и московским "Спартаком" , который должен был пройти 28 февраля.

"Пока можно сказать, что одна норма будет прописана в регламенте точно — это запрет на проведение матча при температуре ниже минус 15 градусов. В этом году уже были прецеденты, и здесь надо подчеркнуть, что и РФПЛ, и РФС никогда не запрещали командам выходить на поле при температуре ниже минус 15 градусов, и все домыслы на эту тему являются спекуляциями, — сказал Безуглов. — У всех делегатов и судей матчей есть инструкция по этому поводу, и если команды выходили на поле при такой температуре — это их решение и никого другого. Никто никогда никого не принуждал, а сейчас это станет обязательным правилом: ниже минус 15 — матч переносится".

По словам врача, важные поправки будут внесены и по высоким температурам, в том числе и в детском футболе.

"Они пока в стадии рассмотрения, пока речь идет о температурной планке в плюс 28 градусов. При такой температуре будут изменения, прописанные в регламенте, но какие, пока неясно. В числе вариантов — дополнительные паузы на то, чтобы попить воды, перенос матча на ранее утреннее время или на позднее вечернее. В детском футболе это может быть сокращение времени игры, в течение двух недель какая-то конкретика должна появиться", — подчеркнул Безуглов.

По словам собеседника ТАСС, в ближайшее время предложения группы будут направлены на рассмотрение комитета профессионального футбола РФПЛ, после чего поступят в РФС для внесения в регламент.