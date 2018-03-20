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В Курской области насмерть замёрз 37-летний мужчина
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В Курской области насмерть замёрз 37-летний мужчина 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Из-за обморожений и переохлаждений в выходные дни пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Один смертельный случай произошёл в Курском районе — на улице одной из деревень насмерть замёрз 37-летний курянин. Еще три человека получили различные травмы. Так, в Курске обморожения первой степени пальцев обеих стоп получил 45-летний мужчина, а в Горшеченском районе 16-летнего подростока госпитализировали с обморожением первой степени обеих с ног и второй степени кистей рук. Сейчас он находится в местной больнице. Ещё одного 34-летнего мужчину госпитализировали с переохлаждением в Рыльском районе. Медики диагностировали у него воспаление легких.
На сегодняшний день, по информации Курского центра медицины катастроф, зарегистрировано 28 случаев переохлаждения и 29 случаев обморожений.
В Курской области продолжает действовать штормовое предупреждение об аномально-холодной погоде. Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
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