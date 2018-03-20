В Курской области насмерть замёрз 37-летний мужчина

Из-за обморожений и переохлаждений в выходные дни пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального МЧС

Один смертельный случай произошёл в Курском районе — на улице одной из деревень насмерть замёрз 37-летний курянин. Еще три человека получили различные травмы. Так, в Курске обморожения первой степени пальцев обеих стоп получил 45-летний мужчина, а в Горшеченском районе 16-летнего подростока госпитализировали с обморожением первой степени обеих с ног и второй степени кистей рук. Сейчас он находится в местной больнице. Ещё одного 34-летнего мужчину госпитализировали с переохлаждением в Рыльском районе. Медики диагностировали у него воспаление легких.

На сегодняшний день, по информации Курского центра медицины катастроф, зарегистрировано 28 случаев переохлаждения и 29 случаев обморожений.