В Курской области насмерть замёрз 37-летний мужчина 

Из-за обморожений и переохлаждений в выходные дни пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Один смертельный случай произошёл в Курском районе — на улице одной из деревень насмерть замёрз 37-летний курянин. Еще три человека получили различные травмы. Так, в Курске обморожения первой степени пальцев обеих стоп получил 45-летний мужчина, а в Горшеченском районе 16-летнего подростока госпитализировали с обморожением первой степени обеих с ног и второй степени кистей рук. Сейчас он находится в местной больнице. Ещё одного 34-летнего мужчину госпитализировали с переохлаждением в Рыльском районе. Медики диагностировали у него воспаление легких.
На сегодняшний день, по информации Курского центра медицины катастроф, зарегистрировано 28 случаев переохлаждения и 29 случаев обморожений.
В Курской области продолжает действовать штормовое предупреждение об аномально-холодной погоде. Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.