Стена ЗАГСа рухнула в Куйбышеве

Вчера вечером, 19 марта, ветер порядком потрепал Куйбышев . Одним из последствий стало обрушение под порывами ветра части стены строящегося здания торгово-офисного центра на месте кинотеатра «Комета». Там же, кстати, предполагается размещение отдела ЗАГС. Здание стали строить прошлой осенью. Площадь обрушения составила несколько квадратных метров — и, к счастью, обошлось без пострадавших. А вот владельцам автотранспорта ближней к стройке парковки повезло меньше — как говорят очевидцы, осколки кирпича задели парочку авто.

Напомним, накануне природной вакханалии МЧС обнародовало экстренное предупреждение, что ночью и утром 20 марта по Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 27 м/с, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

А в Кыштовском районе предупредили о падающих с высоты предметах, в том числе льда с крыш, сход снега с кровли, обламывание сучьев деревьев, а также отрывание незакрепленных конструкций. Видимо, кыштовчане отнеслись к предупреждению внимательно: о печальных последствиях первого весеннего дождя сообщений пока не поступало.