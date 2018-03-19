Молдову накрыл весенний снегопад

Рано убирать лыжи и коньки жителям Молдовы . В середине марта, когда должны петь птицы и набухать почки, в стране метели и похолодание, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка

Весну кишиневцы встречают с лопатами в руках: расчищают тротуары и площадки у подъездов. Коммунальные службы не успевают справляться с сугробами — за сутки в столице местами выпало до 20 сантиметров снега.

Виктор Иванов. «Кто же побеспокоится, если не мы сами? Это наша дорожка, тут машины заезжают, товар привозят. Надо, чтобы был нормальный заезд», — говорит житель Кишинева

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Снегопады в середине марта для Молдовы — редкость. Обычно в это время на деревьях уже набухают первые почки. Сейчас температура на 9 градусов ниже климатической нормы. Пик снегопада пришелся на ночь с 18 на 19 марта, движение на трассах было временно заблокировано. На выручку водителям пришли спасатели.

Сейчас все трассы в стране открыты, транспорт движется свободно. Но снегоуборочная техника продолжает работать в режиме нон-стоп. За час коммунальщики успевают расчистить до 12 километров дорог.

«Сначала идет автогрейдер, который собирает снег, потом ротер, который выбрасывает его до 25-30 метров, а сзади идет комбинированная машина, которая очищает остатки снега и посыпает дорогу противогололедными материалами», — говорит директор дорожного хозяйства Яловенского района Степан Каунов.

Запаса реагентов хватит еще на неделю. Но, по прогнозам синоптиков, непогода отступит нескоро. В ближайшие дни в республике вновь ожидаются снегопады.

«Осадки выпали из-за южного циклона, который принес сначала дождь, а потом снег. С севера пришла масса холодного воздуха, которая привела к резкому понижению температуры», — поясняет глава Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Генадий Рошка.

До 22 марта по всей стране объявлен желтый уровень метеопасности. Синоптики уже говорят, что срок его действия могут и продлить: плюсовая температура вернется в страну только к середине следующей недели.

Новую порцию арктического воздуха синоптики пообещали и москвичам. Затянувшаяся зима причиняет неудобства не только людям, но и братьям нашим меньшим. Обитатели Московского зоопарка уже устали ждать весну.