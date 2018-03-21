Ещё
На трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский выпустили фуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский выпустили фуры 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Обледеневшую трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский открыли для фур и пассажирских автобусов.
— Из-за непогоды вчера в 20:55 дорожники приняли решение о временном ограничении движения, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — Коммунальная техника посыпала трассу противогололедной смесью. После того, как ледяной дождь закончился, и большегрузы, и рейсовые автобусы вернулись на дорогу. Ограничения сняты к 23:30.
Накануне волгоградские спасатели рассказали о надвигающейся на регион непогоде. Сотрудники МЧС готовятся к сильному снегопаду вперемешку с дождем. Волгоградцев предупреждают о возможном обледенении дорог, обрывах проводов и отключении света.
Кошмарящая горожан непогода может задержаться до завтрашнего дня.
v1.ru: последние новости
ГИБДД: В ближайшие часы на дорогах Волгограда будет небезопасно Волгоград начал новую неделю с занесенных снегом дорог Дорожники Волгограда ждут гололеда на трассах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию203
Как Путин поступит с Собчак после выборов517
Назван главный итог звонка Трампа Путину212
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье30
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии110
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
01:05
Как Цукерберг сделал Трампа президентом
В мире Компании
09:55
«Газпром» не сможет обойтись без Украины
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение