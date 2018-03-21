Обледеневшую трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский открыли для фур и пассажирских автобусов.
— Из-за непогоды вчера в 20:55 дорожники приняли решение о временном ограничении движения, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — Коммунальная техника посыпала трассу противогололедной смесью. После того, как ледяной дождь закончился, и большегрузы, и рейсовые автобусы вернулись на дорогу. Ограничения сняты к 23:30.
Накануне волгоградские спасатели рассказали о надвигающейся на регион непогоде. Сотрудники МЧС готовятся к сильному снегопаду вперемешку с дождем. Волгоградцев предупреждают о возможном обледенении дорог, обрывах проводов и отключении света.
Кошмарящая горожан непогода может задержаться до завтрашнего дня.