На трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский выпустили фуры

Обледеневшую трассу Волгоград Каменск-Шахтинский открыли для фур и пассажирских автобусов.

— Из-за непогоды вчера в 20:55 дорожники приняли решение о временном ограничении движения, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — Коммунальная техника посыпала трассу противогололедной смесью. После того, как ледяной дождь закончился, и большегрузы, и рейсовые автобусы вернулись на дорогу. Ограничения сняты к 23:30.

Накануне волгоградские спасатели рассказали о надвигающейся на регион непогоде. Сотрудники МЧС готовятся к сильному снегопаду вперемешку с дождем. Волгоградцев предупреждают о возможном обледенении дорог, обрывах проводов и отключении света.

Кошмарящая горожан непогода может задержаться до завтрашнего дня.