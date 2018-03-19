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Из-за ледяного дождя трассу Каменск-Шахтинский — Волгоград закрыли для грузовиков и автобусов
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Из-за ледяного дождя трассу Каменск-Шахтинский — Волгоград закрыли для грузовиков и автобусов 

161.ru 10 часов назад
Фото: 161.ru
Под Каменском-Шахтинским из-за ограничения движения и плохих погодных условий уже собралась многокилометровая пробка. Автодорогу А-260 закрыли для общественного и грузового транспорта. Водители объезжают перекрытый участок через Каменск в сторону Миллерово.
— Проезд ограничен с 13:20 из-за сильного ледяного дождя. Сейчас дорогу обрабатывают от гололеда, — сообщили в ФКУ Упрдор «Азов». — Для экстренной связи с оперативным дежурным следует звонить по номеру +7 (863) 232-94-60.
Проезд затруднен на участке длиной примерно 50 км от хутора Холодный плёс до хутора Масаловка, а также в районе поселка Тарасовский.
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