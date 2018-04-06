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Когда в Омскую область придёт весна?
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Когда в Омскую область придёт весна? 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омичи не могут дождаться тепла.
Весна в Сибири никогда не наступает вместе с 1 марта. Все сибиряки знают, что тепло в регионы придёт только в лучшем случае в самом конце марта. В этом году весна не торопится приходить в Омский регион. Синоптики дают неутешительные прогноз: апрель тоже не будет слишком тёплым.
Согласно данным открытых Интернет-источников, стабильная плюсовая температура, в том числе и в ночные часы, установится в Омске только в последнюю декаду апреля.
До 16 апреля средняя ночная температура будет колебаться в пределах от –2 до –9 градусов, дневная — от –2 до +4 градусов, при этом в сохраняется большая вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега и дождя.
После 16 апреля в Омской области начнётся потепление — в отдельные дни температура может достигнуть отметки +21 градус, ночная же температура выше +8 не поднимется.
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