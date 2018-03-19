Три следовавших в Крым авиарейса направили на запасные аэродромы Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. В международном аэропорту Симферополя из-за густого тумана задержали десять рейсов. Три рейса из числа задержанных ушли на запасные аэродромы в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Пять рейсов задерживается на прибытие, пять — на отправление. Из них три ушли на запасные аэродромы — два в Краснодар, один — в Анапу", — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет в основном о рейсах из Москвы.

По его словам, ситуация с видимостью в районе аэропорта стабилизируется, «видимость нормализовалась».

"Все, кто ушел на запасные аэродромы, в ближайшее время начнут вылетать к нам. Сочинский рейс, который был задержан с утра, уже вылетел. В ближайший час погода нормализуется", — заверили в пресс-службе.