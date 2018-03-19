Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено

Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК» (АО «Михеевский ГОК»). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.

"В 05:44 (мск) на ПС 220 кВ «Михеевский ГОК» включен выключатель ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК», подано напряжение… Электроснабжение потребителей восстановлено", — говорится в сообщении.

На момент нарушения температура воздуха в области составляла 13 градусов ниже нуля.