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Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено
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Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Уралинформбюро
ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Челябинской области, частично прерванное из-за нарушения, восстановлено. Об этом в понедельник сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК» (АО «Михеевский ГОК»). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.
"В 05:44 (мск) на ПС 220 кВ «Михеевский ГОК» включен выключатель ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК», подано напряжение… Электроснабжение потребителей восстановлено", — говорится в сообщении.
На момент нарушения температура воздуха в области составляла 13 градусов ниже нуля.
Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и "Норникеля") в 2013 году. Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн. Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.
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