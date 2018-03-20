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В воинской части и школе под Хабаровском восстановили теплоснабжение
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В воинской части и школе под Хабаровском восстановили теплоснабжение 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / Georg.S.V
ХАБАРОВСК, 20 мар — РИА Новости. Специалисты Хабаровских тепловых сетей (ХТС, подразделение Дальневосточной генерирующей компании) устранили повреждение на теплотрассе под Хабаровском, и восстановили подачу тепла в школу и 46 зданий на территории воинской части, сообщает компания.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером грузовик компании, занимающейся строительством дороги в районе села Восточное, повредил оборудование теплотрассы. Без тепла остались 46 объектов воинской части и школа в селе Восточное. Температура воздуха днем составляла пять градусов мороза.
"Специалисты ХТС вечером в понедельник устранили повреждение на теплотрассе в районе села Восточное. Менее чем за сутки восстановлено около 40 метров теплотрассы. Теплоснабжение объектов воинской части и сельской школы восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания подсчитывает сумму ущерба, компенсировать который, по закону, должен виновник аварии.
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