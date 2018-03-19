В Зеленоградске может появиться колесо обозрения

О планах построить его рассказали главе региона Антону Алиханову во время поездки по приморским городам. Губернатор проверил, как строятся гостиницы, которые примут туристов в дни чемпионата мира по футболу. В Светлогорске глава Калининградской области расспросил подрядчиков и властей о сроках строительства нового променада.

Проверку возведения важнейших спортивных и туристических объектов губернатор Антон Алиханов начинает с восточной части Светлогорска. Здесь всего за год на месте пустыря выросла полноценная тренировочная база для футболистов: ее собираются оснастить по самым строгим стандартам ФИФА. Первыми гостем современной площадки уже через несколько месяцев станет национальная сборная Сербии

Сергей Черномаз, директор областного Управления капитального строительства:

— Размер поля 105 на 68, унифицированный размер, который позволит футболистам максимально подготовиться, приспособиться к матчу. Основное оборудование и медицинское, и массажные столы, и ледогенераторы. Всё было согласовано с представителями ФИФА, всё выполняем в соответствии с проектом, госэкспертизой.

В преддверие Чемпионата мира в Светлогорске приведут в порядок и участок приморской полосы. Работа по возведению нового променада идёт ударными темпами: строительство пешеходной дорожки длиной почти в полтора километра почти завершено. Следующим этапом преображения побережья станет строительство бунов, поперечных дамб для восстановления ширины пляжа.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Работы идут в нужном темпе. Как только потеплеет, работы должны быть усилены, по нашему мнению, как минимум вдвое, чтобы выполнить тот план, о котором мы с подрядчиком договорились. Но думаю, они это выполнят. С учётом того, что это объект и для них, и для нас знаковый.

К встрече иностранных гостей чемпионата готовятся и в региональных отелях. По предварительным планам, почти четверть номерного фонда мундиаля должны «закрыть» именно приморские города. Выбрать свою квоту по размещению туристов уже сейчас собираются в Зеленоградске : запуск одного из последних хостелов запланирован на начало мая.

— В ближайшее время на территории Зеленоградска появится и первое за пределами Калининграда колесо обозрения. Место для установки аттракциона пока утверждают: сооружение может появиться у пирса, на площади «Роза ветров» или в городском парке. Согласно проекту, высота конструкции составит 50 метров. С её пиковой точки можно будет разглядеть весь город и Куршскую косу.

Колесо обозрения в Зеленоградске станет одним из немногих объектов, которые сдадут в эксплуатацию уже после мундиаля. Остальные сооружения подрядчики обещают ввести в строй заблаговременно к началу лета. Готовность каждого из них уже перешагнула отметку в 80 процентов.