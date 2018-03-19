Из-за непогоды сложной остается дорожная обстановка во многих российских регионах 

В Ростовской области второй день действует ограничение движения пассажирского транспорта по трассе «Дон». Причина — сильные ветер и снег. На проблемных участках развернуты семь мобильных пунктов обогрева. В ликвидации последствий непогоды привлечено 60 единиц техники и сто спасателей. Они уже выручили 16 автомобилистов, которые застряли на дороге. Инспекторы просят водителей легковых машин отказаться от поездок на дальние расстояния. Ситуацию усугубляют плановые ремонтные работы к курортному сезону. Из-за этого ограничено движение большегрузов. Водители грузовиков в социальных сетях жалуются, что стоят по несколько часов, некоторые не могут уехать со вчерашнего дня. В Росавтодоре посоветовали водителям объехать затор через станицу Ольгинскую.
Непогода и в Тюмени: задерживаются самолеты, нулевая видимость на трассах. Ветер такой силы, что буквально сносит машины с дороги. В Волгоградской области закрыли три федеральные трассы. В Кургане из-за сильной метели отменили все автобусные рейсы. Из-за ледяного дождя аэропорт Волгограда не принимает самолеты. В Курганской области создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Там без света остались 17 тысяч человек. В столичном регионе морозы. Зимняя погода сохранится в Москве и в ближайшие дни. Об этом сообщили в Росгидромете. В первой половине недели ожидаются ночные заморозки. При этом днем воздух может прогреваться до 2 градусов тепла. К среде возможен небольшой снег. В выходные Москву ждет переменная облачность, дневная температура не опустится ниже минус двух.