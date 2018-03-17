Отключённые от тепла из-за аварии дома подсоединили к новой котельной 

12 многоквартирных жилых домов, которые из-за взрыва котельной сегодня остались без тепла подсоединили к другой котельной, сообщает пресс-служба МЧС РТ, по информации. По поступившей в Центр управления кризисными ситуациями информации, в 21:00 к домам проложен временный теплопровод диаметром 150 мм от котельной, которая находится неподалёку, по адресу: ул. Зайцева, д. 10. Протяжённость трубя составила 700 метров. Сейчас проводится ее утепление и заполнение системы теплоносителем. На 23:00 17.03.2018 года планируется выйти на нормативный температурный режим во всех домах, сообщили в МЧС РТ