В Краснодаре на Пушкинской площади выступит группа «Градусы»

Россией. В воскресенье, 18 марта, в городе состоится митинг, посвящённый четвертой годовщине воссоединения Крыма

Праздник пройдет на Пушкинской площади. Он начнется в 20 часов.

В концерте примут участие представители краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодёжных организаций.

Молодёжные активисты будут раздавать всем желающим ленточки, флажки и шары цветов российского триколора.

На сцене выступят творческие коллективы Краснодарского края и популярная группа «Градусы».

Завершится день праздничным фейерверком в 22.00.