В Краснодаре на Пушкинской площади выступит группа «Градусы» 

В воскресенье, 18 марта, в городе состоится митинг, посвящённый четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Праздник пройдет на Пушкинской площади. Он начнется в 20 часов.
В концерте примут участие представители краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодёжных организаций.
Молодёжные активисты будут раздавать всем желающим ленточки, флажки и шары цветов российского триколора.
На сцене выступят творческие коллективы Краснодарского края и популярная группа «Градусы».
Завершится день праздничным фейерверком в 22.00.