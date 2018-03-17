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В Краснодаре на Пушкинской площади выступит группа «Градусы»
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В Краснодаре на Пушкинской площади выступит группа «Градусы» 

АиФ — Юг 20 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В воскресенье, 18 марта, в городе состоится митинг, посвящённый четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Праздник пройдет на Пушкинской площади. Он начнется в 20 часов.
В концерте примут участие представители краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодёжных организаций.
Молодёжные активисты будут раздавать всем желающим ленточки, флажки и шары цветов российского триколора.
На сцене выступят творческие коллективы Краснодарского края и популярная группа «Градусы».
Завершится день праздничным фейерверком в 22.00.
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