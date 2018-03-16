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В день выборов на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет жарко
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В день выборов на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет жарко 

АиФ Ставрополье 19 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Погода на Ставрополье в день выборов президента России 18 марта будет почти летней. По данным Gismeteo, воздух в крае прогреется до плюс 21 градуса, дождя не ожидается.
Потепление будет резким и ограничится ровно одним днём. Накануне температурный максимум не превысит 12 градусов, а в понедельник, следующий за днём выборов, — плюс 13.
Аналогичная ситуация и в республиках Северного Кавказа. Жарче всего, по данным синоптиков, в день выборов будет в Черкесске — плюс 23. В Магасе, Нальчике и Владикавказе столбики термометров покажут 22 градуса. А в Грозном, как и в Ставрополе, 21 градус тепла.
На следующей после выборов неделе ожидается похолодание.
АиФ Ставрополье: последние новости
Когда потеплеет на Ставрополье? Может ли на курортах Северного Кавказа произойти авария как в Гудаури? Что делать, если не успел выбрать участок для голосования до 12 марта?
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