В день выборов на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет жарко

Погода на Ставрополье в день выборов президента России 18 марта будет почти летней. По данным Gismeteo, воздух в крае прогреется до плюс 21 градуса, дождя не ожидается. Потепление будет резким и ограничится ровно одним днём. Накануне температурный максимум не превысит 12 градусов, а в понедельник, следующий за днём выборов, — плюс 13. Нальчике и Аналогичная ситуация и в республиках Северного Кавказа. Жарче всего, по данным синоптиков, в день выборов будет в Черкесске — плюс 23. В Магасе Владикавказе столбики термометров покажут 22 градуса. А в Грозном, как и в Ставрополе , 21 градус тепла. На следующей после выборов неделе ожидается похолодание.