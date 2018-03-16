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Не хочу в Воронеж: 20 фото ледяного «апокалипсиса» из соцсетей
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Не хочу в Воронеж: 20 фото ледяного «апокалипсиса» из соцсетей 

Вести Воронеж 21 час назад
Фото: Вести Воронеж
Воронежцев минувшая неделя совсем мало радовала настоящим весенним настроем. Да, солнце в городе стало появляться чаще, но кроме проблем — оно пока ничего не приносит. Из-за обилия выпавшего снега, который начал таять с середины рабочей недели, над местными жителями нависла серьёзная «ледяная угроза».
Так как коммунальщики явно не справлялись со своей работой в срок, в городе почти не найти двора, где не было бы проблем с обилием опасной наледи на крышах или с нечищеными от снега дорогами. А вчера, 15 марта, от падения глыбы льда пострадала женщина.
Горожане каждый день жалуются в интернете и делятся фото с ледяным «апокалипсисом», воцарившимся в городе. «Вести-Воронеж» изучили соцсети и выяснили, где в Воронеже больше всего снега и льда.
Александр Просветов, «ВКонтакте»
Галина Шевченко, «ВКонтакте»
«Настоящий Воронеж», «ВКонтакте»: на стадионе «Труд»
Александр Высоцкий, «ВКонтакте»
Иван Александрович, «ВКонтакте»: «У нас уже джипы на пузо ложатся». Улица Грамши
Игорь Данилов, «ВКонтакте»: на Грамши
romanenkoav, Instagram
Роман Третьяков, «ВКонтакте»: бульвар Победы
Антон Черников, «ВКонтакте»: остановка «Нижняя». Слишком много снега.
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