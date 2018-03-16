Не хочу в Воронеж: 20 фото ледяного «апокалипсиса» из соцсетей

Воронежцев минувшая неделя совсем мало радовала настоящим весенним настроем. Да, солнце в городе стало появляться чаще, но кроме проблем — оно пока ничего не приносит. Из-за обилия выпавшего снега, который начал таять с середины рабочей недели, над местными жителями нависла серьёзная «ледяная угроза».

Так как коммунальщики явно не справлялись со своей работой в срок, в городе почти не найти двора, где не было бы проблем с обилием опасной наледи на крышах или с нечищеными от снега дорогами. А вчера, 15 марта, от падения глыбы льда пострадала женщина.

Горожане каждый день жалуются в интернете и делятся фото с ледяным «апокалипсисом», воцарившимся в городе. «Вести-Воронеж» изучили соцсети и выяснили, где в Воронеже больше всего снега и льда.

Галина Шевченко, «ВКонтакте»

«Настоящий Воронеж», «ВКонтакте»: на стадионе «Труд»

Иван Александрович, «ВКонтакте»: «У нас уже джипы на пузо ложатся». Улица Грамши

romanenkoav, Instagram

Антон Черников, «ВКонтакте»: остановка «Нижняя». Слишком много снега.