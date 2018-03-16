В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 17 марта из-за «очень низкой температуры». Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Из-за морозов его также ввели в граничащих со столичным регионом Тверской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областях.

В ночь на 17 марта в Москве и области похолодает до минус 19 градусов. Днем будет от минус девяти до минус семи градусов, ожидается небольшой кратковременный снег.

В центре погоды «Фобос» жителям столицы посоветовали не ждать весны до конца марта, передает агентство «Москва» . В то же время, по словам представителя центра, таких морозов, как на выходных 17-18 марта, в регионе этой весной уже не будет.

В начале следующей недели ожидается потепление до нуля градусов, в среду-четверг — придет небольшое похолодание.