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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности 

Рамблер 23 часа назад
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 17 марта из-за «очень низкой температуры». Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Из-за морозов его также ввели в граничащих со столичным регионом Тверской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областях.
В ночь на 17 марта в Москве и области похолодает до минус 19 градусов. Днем будет от минус девяти до минус семи градусов, ожидается небольшой кратковременный снег.
В центре погоды «Фобос» жителям столицы посоветовали не ждать весны до конца марта, передает агентство «Москва». В то же время, по словам представителя центра, таких морозов, как на выходных 17-18 марта, в регионе этой весной уже не будет.
В начале следующей недели ожидается потепление до нуля градусов, в среду-четверг — придет небольшое похолодание.
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