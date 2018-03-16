Океан оставит без дома более пяти миллионов человек к 2100 году

Климатологи заявили о том, что более пяти миллионов человек окажутся без крыши над головой к 2100 году из‐за роста уровня моря. Не поможет даже выполнение Парижских соглашений. Об этом сообщил журнал Environmental Research Letters.

За последнее столетие уровень мирового океана поднялся на 17 сантиметров. Дальнейший его «рост» может стать причиной затопления прибрежных районов Европы, а также других частей света. Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году, поможет Земле избежать значительную часть негативных изменений, но полностью не отвратит экологическую катастрофу.

Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов

Китае и Вьетнаме. Согласно этому документу, средняя температура нашей планеты не должна повышаться более чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако если она возрастет даже в пределах допустимой нормы, то сильнее всего от этого пострадают два региона: восточное побережье США и берега Балтийского моря. Также в плачевном состоянии окажутся около 46-50 миллионов людей, которые будут жить в Японии