Океан оставит без дома более пяти миллионов человек к 2100 году 

Климатологи заявили о том, что более пяти миллионов человек окажутся без крыши над головой к 2100 году из‐за роста уровня моря. Не поможет даже выполнение Парижских соглашений. Об этом сообщил журнал Environmental Research Letters.
За последнее столетие уровень мирового океана поднялся на 17 сантиметров. Дальнейший его «рост» может стать причиной затопления прибрежных районов Европы, а также других частей света. Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году, поможет Земле избежать значительную часть негативных изменений, но полностью не отвратит экологическую катастрофу.
Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов
— климатолог из Принстонского университета Дэвид Расмуссен.
Согласно этому документу, средняя температура нашей планеты не должна повышаться более чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако если она возрастет даже в пределах допустимой нормы, то сильнее всего от этого пострадают два региона: восточное побережье США и берега Балтийского моря. Также в плачевном состоянии окажутся около 46-50 миллионов людей, которые будут жить в Японии, Китае и Вьетнаме.
Ученые прогнозируют увеличение количества снегопадов в ХХI веке на территории России. Специалисты уточняют, что в начале столетия рост количества осадков был несущественным, но уже к середине века множество снегопадов обрушится на северный и восточные регионы страны.