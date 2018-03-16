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Николай Панков проверит деятельность ПАО «Т Плюс»
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Николай Панков проверит деятельность ПАО «Т Плюс» 

Новости Саратова 8 часов назад
Фото: Новости Саратова
Депутат Госдумы намерен обратиться в прокуратуру.
Николай Панков хочет разобраться, на каком основании жители города Балаково в феврале за тепло получили платежки в повышенном размере.
Напомним, ранее на встрече парламентария с населением города Балаково Саратовской области прозвучала жалоба на резкое повышение платежей. Компания ПАО «Т Плюс» сообщила, что теплоноситель резко возрос в связи с сильными морозами. В итоге подорожало тепло для населения. Причем, для всех жителей Саратовской области.
«Такой вакханалии с теплом, как в Балаково, больше в области нигде нет. Зачем было увеличивать температуру носителя и давление?» — задается вопросом депутат Госдумы.
При этом народный избранник считает, что управляющие компании не всегда виноваты в возникающей ситуации недопонимания в вопросе увеличения теплоносителя. Панков не исключает, что здесь имеет место мошенничество с показаниями счетчиков, поэтому просит подключиться к вопросу надзорное ведомство.
К настоящему моменту стало известно, что теплоноситель для балакоцев снижен в связи с потеплением.
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