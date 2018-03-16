Николай Панков проверит деятельность ПАО «Т Плюс»

Николай Панков хочет разобраться, на каком основании жители города Балаково в феврале за тепло получили платежки в повышенном размере.

Напомним, ранее на встрече парламентария с населением города Балаково Саратовской области прозвучала жалоба на резкое повышение платежей. Компания ПАО «Т Плюс» сообщила, что теплоноситель резко возрос в связи с сильными морозами. В итоге подорожало тепло для населения. Причем, для всех жителей Саратовской области.

«Такой вакханалии с теплом, как в Балаково, больше в области нигде нет. Зачем было увеличивать температуру носителя и давление?» — задается вопросом депутат Госдумы.

При этом народный избранник считает, что управляющие компании не всегда виноваты в возникающей ситуации недопонимания в вопросе увеличения теплоносителя. Панков не исключает, что здесь имеет место мошенничество с показаниями счетчиков, поэтому просит подключиться к вопросу надзорное ведомство.

К настоящему моменту стало известно, что теплоноситель для балакоцев снижен в связи с потеплением.