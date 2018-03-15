Объявим зиме бойкот

Призываю бойкотировать зиму. Ну, сколько можно уже портить настроение? У природы, конечно же, нет плохой погоды, и минус 10 на ближайшие выходные, которыми запугивают метеорологи, — прекрасный повод поморозить пятую точку на катке или горке. Но. Надоело!

Мой организм, например, уже настроился на весну. Ему тепла хочется, солнышка. Света и цвета в городе. Зеленого, золотого, голубого. Белого уже с перебором. Про серый вообще молчу.

Хочется запахов новых, звуков забытых, движения другого.

Оптимистов и активистов прошу отнестись с пониманием и помолчать. Лыжи, морозная свежесть — никто не против, даже за. Но хватит уже, хватит! Сколько можно? Хорошего понемножку. Потому что с перебором любая вкусняшка покажется пресной ватной дрянью.

Пора уже вежливо попросить зимушку убраться восвояси. Хватит подбадривать ее, с радостью принимая капризы в виде морозов в выходные. Глядишь, посидим одни выходные дома, помучаемся без прогулки на свежем воздухе, зима обидится и уйдет.