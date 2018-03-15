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ГИБДД Москвы рекомендовал водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД из-за сильного снегопада
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ГИБДД Москвы рекомендовал водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД из-за сильного снегопада 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
«Сегодня в городе ожидается выпадение осадков в виде обильного снега. Согласно данным Гидрометцентра России, вечером температура опустится до минус 7 — минус 10 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица и заносы. В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Также водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам, так как короткий световой день и выпадение осадков в виде снега также снижают видимость на дорогах. «В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», — отметили в пресс-службе.
Помимо этого, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.
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