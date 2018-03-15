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Весенние сельскохозяйственные работы в Чунцине
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Весенние сельскохозяйственные работы в Чунцине 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
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