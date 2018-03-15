Весенние сельскохозяйственные работы в Чунцине

Юньян / Чунцин /, 14 марта / Синьхуа / — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай / появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)

Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)

Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)

Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)