Весенние сельскохозяйственные работы в Чунцине 

Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)
Юньян /Чунцин/, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах Чунцина /Юго-Западный Китай/ появились цветы, и погода стала заметно теплее. Жители уезда Юньян пользуются возможностью для начала весенней вспашки, и на полях сейчас ведутся активные сельскохозяйственные работы. (Синьхуа/Ван Цюаньчао)