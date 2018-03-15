В Китае объявлено желтое предупреждение в связи с туманом

Пекин, 14 марта / Синьхуа / — Центральная метеорологическая станция КНР сегодня объявила желтое предупреждение в связи с туманом в центральной, восточной и южной частях Китая.

Густой туман накроет часть провинций Хэнань, Шаньдун, Аньхой, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу и Сычуань, начиная с вечера среды до утра четверга. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.

В некоторых районах провинций Хэнань, Шаньдун, Хубэй, Хунань и Сычуань видимость снизится до менее, чем 200 метров.

Также объявлено синее предупреждение о холодном фронте, который вызовет понижение темпуратуры на севере, в северо-западных и северо-восточных районах Китая в ночь со среды на пятницу.

Ожидается, что волна холодного воздуха рассеет сильное загрязнение воздуха в регионе Пекин-Тяньцзин-Хэбэй и соседних территориях, которое длится там с прошлой пятницы. Об этом сегодня сообщило министерство по охране окружающей среды.

В Китае принята четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой уровень опасности в порядке убывания обозначается красным, оранжевым, желтым и синим цветами. —0—