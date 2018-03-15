Ещё
В Китае объявлено желтое предупреждение в связи с туманом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае объявлено желтое предупреждение в связи с туманом 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция КНР сегодня объявила желтое предупреждение в связи с туманом в центральной, восточной и южной частях Китая.
Густой туман накроет часть провинций Хэнань, Шаньдун, Аньхой, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу и Сычуань, начиная с вечера среды до утра четверга. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.
В некоторых районах провинций Хэнань, Шаньдун, Хубэй, Хунань и Сычуань видимость снизится до менее, чем 200 метров.
Также объявлено синее предупреждение о холодном фронте, который вызовет понижение темпуратуры на севере, в северо-западных и северо-восточных районах Китая в ночь со среды на пятницу.
Ожидается, что волна холодного воздуха рассеет сильное загрязнение воздуха в регионе Пекин-Тяньцзин-Хэбэй и соседних территориях, которое длится там с прошлой пятницы. Об этом сегодня сообщило министерство по охране окружающей среды.
В Китае принята четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой уровень опасности в порядке убывания обозначается красным, оранжевым, желтым и синим цветами. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китайская ликероводочная компания начала применять робота для проверок безопасности В Пекине объявлено "оранжевое" предупреждение в связи со смогом 355 дней прошлого года в Тибете были ясными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России343
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение